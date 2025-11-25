DAX23.461 +1,0%Est505.573 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.838 -0,2%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1562 +0,3%Öl62,03 -2,1%Gold4.139 ±0,0%
Blick auf Microsoft-Kurs

25.11.25 16:09 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 467,01 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
409,00 EUR -4,25 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 467,01 USD. Die Microsoft-Aktie gab in der Spitze bis auf 464,90 USD nach. Mit einem Wert von 474,26 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.224.873 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2025 markierte das Papier bei 555,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,84 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 344,83 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Microsoft-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,56 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 634,00 USD je Microsoft-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 29.10.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,30 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 77,67 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 65,59 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 16,09 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Bildquellen: Asif Islam / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Microsoft OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
17.11.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
04.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
