Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Montagnachmittag schwächer

NASDAQ 100-Performance

In New York ist heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Montag tendiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,07 Prozent tiefer bei 23.594,96 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,075 Prozent auf 23.629,01 Punkte an der Kurstafel, nach 23.611,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 23.698,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23.571,82 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 11.07.2025, einen Stand von 22.780,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 20.061,45 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 18.513,10 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 12,49 Prozent nach oben. Bei 23.698,00 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16.542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Electronic Arts (+ 4,10 Prozent auf 174,51 USD), Tesla (+ 4,07 Prozent auf 343,07 USD), Intel (+ 4,04 Prozent auf 20,76 USD), Lucid (+ 3,99 Prozent auf 2,22 USD) und AppLovin A (+ 3,50 Prozent auf 471,95 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Intuit (-5,06 Prozent auf 711,07 USD), Atlassian (-4,25 Prozent auf 160,91 USD), Workday A (-3,85 Prozent auf 213,52 USD), Align Technology (-3,36 Prozent auf 135,18 USD) und Diamondback Energy (-3,25 Prozent auf 137,42 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 24.972.900 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,823 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Die Charter A-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,77 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

