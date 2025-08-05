DAX24.062 -0,4%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.075 -0,2%Nas21.486 +0,2%Bitcoin103.798 +1,3%Euro1,1599 -0,4%Öl66,62 +0,5%Gold3.344 -1,6%
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verliert am Nachmittag

11.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 380,00 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
379,60 EUR -4,10 EUR -1,07%
Um 15:52 Uhr rutschte die MTU Aero Engines-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 380,00 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 375,30 EUR. Bei 383,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.600 Stück gehandelt.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 395,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 249,60 EUR am 07.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 34,32 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,84 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 405,00 EUR.

Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,29 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von MTU Aero Engines.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 17,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

