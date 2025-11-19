MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochvormittag mit angezogener Handbremse

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die MTU Aero Engines-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 353,00 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der MTU Aero Engines-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 353,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 353,00 EUR. In der Spitze fiel die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 352,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 352,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.009 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 399,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 13,17 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 29,29 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,06 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 402,64 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 17,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

