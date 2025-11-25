MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagmittag gesucht

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 350,60 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 350,60 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 353,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 348,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.628 MTU Aero Engines-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 399,50 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 249,60 EUR am 07.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 28,81 Prozent Luft nach unten.

MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,07 EUR belaufen. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 402,64 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 1,18 Mrd. EUR, gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte MTU Aero Engines am 25.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 17,62 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

