DAX24.854 ±-0,0%Est505.940 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.436 +0,9%Bitcoin75.654 -0,6%Euro1,1741 -0,1%Öl64,60 +0,3%Gold4.919 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 Carl Zeiss Meditec 531370 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen leicht im Plus -- CSG mit Mega-IPO -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- DroneShield, Siemens Energy, Nintendo, Alibaba im Fokus
Top News
Buy-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Buy-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DroneShield-Aktie tiefer: Erreichter Meilenstein sorgt für Freigabe von Performance-Optionen DroneShield-Aktie tiefer: Erreichter Meilenstein sorgt für Freigabe von Performance-Optionen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Munich-Re-CEO sieht weiter attraktives Umfeld in der Rückversicherung

23.01.26 09:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
512,00 EUR 0,80 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--

Munich-Re-CEO sieht weiter attraktives Umfeld in der Rückversicherung

Wer­bung

Der Markt in der Schaden-Rückversicherung ist nach Ansicht von Munich-Re-Chef Christoph Jurecka trotz der jüngsten Preisrückgänge weiterhin attraktiv. "Die Terms and Conditions - also die Versicherungsbedingungen - scheinen sehr stabil geblieben zu sein im Markt", sagte er bei einer Veranstaltung in München. Das zeige, dass der Markt noch immer in einem sehr guten Zustand und "diszipliniert" sei. "Wir würden immer noch sagen, dass das eigentlich ein attraktives Marktumfeld ist", so der Manager.

Zum Ergebnis der wichtigen Erneuerungsrunde in der Rückversicherung zum 1. Januar könne er noch keine konkreten Zahlen nennen, so Jurecka weiter. Die werde der Konzern erst im Rahmen der Bilanzpressekonferenz Ende Februar veröffentlichen. Die Märkte seien durchaus anspruchsvoller geworden.

In der Juli-Vertragserneuerung hatte die Munich Re einen Preisrückgang von risikoadjustiert 2,5 Prozent hinnehmen müssen. Auch in der April- und in der Januar-Erneuerung 2025 waren die Preise rückläufig.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2026 04:00 ET (09:00 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
21.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
19.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
13.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
07.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
21.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
05.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
17.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen