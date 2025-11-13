Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 93,25 EUR.
Die Nemetschek SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 93,25 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Nemetschek SE-Aktie ging bis auf 93,20 EUR. Bei 93,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 9.463 Stück.
Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,50 EUR an. 48,53 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 88,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,66 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 erhielten Nemetschek SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,628 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 125,44 EUR.
Am 04.11.2025 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,85 Prozent auf 293,13 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 253,03 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 19.03.2026 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,89 EUR fest.
Analysen zu Nemetschek SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2025
|Nemetschek SE Overweight
|Barclays Capital
|05.11.2025
|Nemetschek SE Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|Nemetschek SE Neutral
|UBS AG
|05.11.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2025
|Nemetschek SE Overweight
|Barclays Capital
|03.10.2025
|Nemetschek SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.2025
|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2025
|Nemetschek SE Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|Nemetschek SE Neutral
|UBS AG
|04.11.2025
|Nemetschek SE Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|Nemetschek SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2025
|Nemetschek SE Neutral
|UBS AG
|05.11.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Nemetschek SE Verkaufen
|DZ BANK
|04.11.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
