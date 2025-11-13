Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Vormittag stärker

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 94,00 EUR zu.

Das Papier von Nemetschek SE legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 94,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 94,00 EUR. Mit einem Wert von 93,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 656 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 138,50 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,34 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,628 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,550 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 125,44 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 04.11.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 293,13 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 253,03 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.03.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,89 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

