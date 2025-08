Nestlé im Blick

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

06.08.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 71,45 CHF.

Um 15:53 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 71,45 CHF ab. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 71,28 CHF. Bei 71,89 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 792.860 Nestlé-Aktien umgesetzt. Bei 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 28,37 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,90 CHF am 04.08.2025. Mit Abgaben von 2,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2024 mit 3,05 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,07 CHF je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,71 CHF für die Nestlé-Aktie aus. Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet. Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,35 CHF je Nestlé-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Nestlé-Aktie dreht ins Plus Schweiz von neuen US-Zöllen betroffen - Nestlé beruhigt So stuften die Analysten die Nestlé-Aktie im vergangenen Monat ein SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nestlé-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

