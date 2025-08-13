DAX24.247 +0,3%ESt505.396 +0,1%Top 10 Crypto17,03 +0,2%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.227 -1,1%Euro1,1680 -0,2%Öl65,88 +0,2%Gold3.357 +0,1%
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag billiger

14.08.25 09:24 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 72,02 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 72,02 CHF abwärts. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 71,99 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,14 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 100.804 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 27,35 Prozent wieder erreichen. Am 04.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 69,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,94 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,07 CHF, nach 3,05 CHF im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,31 CHF.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,32 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

