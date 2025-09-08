DAX23.721 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,56 -1,5%Dow45.674 +0,4%Nas21.784 -0,1%Bitcoin95.081 -0,2%Euro1,1726 -0,3%Öl67,07 +1,3%Gold3.641 +0,1%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Blick auf Nike-Kurs

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

09.09.25 16:09 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 73,44 USD ab.

Die Nike-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 73,44 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Nike-Aktie ging bis auf 73,44 USD. Bei 74,01 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 180.766 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,62 USD erreichte der Titel am 27.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,39 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 52,28 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,55 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,22 USD.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 26.06.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nike ein EPS von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 1,66 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

