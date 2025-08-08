Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagnachmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 73,46 USD nach.

Um 15:53 Uhr rutschte die Nike-Aktie in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 73,46 USD ab. Der Kurs der Nike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 73,24 USD nach. Bei 74,36 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 169.127 Nike-Aktien gehandelt.

Am 27.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 18,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 1,57 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 83,22 USD.

Am 26.06.2025 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,99 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,12 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 11,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 1,66 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 5 Jahren bedeutet

Apple-Aktie im Blick: Diese Bücher sollte man laut Tim Cook gelesen haben

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 3 Jahren eingebracht