DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 +0,6%Nas23.245 +1,3%Bitcoin95.134 +0,4%Euro1,1627 +0,1%Öl66,00 +0,1%Gold4.113 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA D-Wave Quantum A3DSV9 Intel 855681 SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- US-Börsen legen zu -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Wilde Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie setzen sich fort - Analysten warnen vor Kauf Wilde Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie setzen sich fort - Analysten warnen vor Kauf
Rohstoffkurse am Abend Rohstoffkurse am Abend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
Kursverlauf

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagabend mit Kurseinbußen

24.10.25 20:23 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagabend mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 69,16 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
59,73 EUR -0,14 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nike-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 69,16 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nike-Aktie bisher bei 68,93 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,71 USD. Bisher wurden via New York 495.629 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,44 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Bei einem Wert von 52,28 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 24,41 Prozent Luft nach unten.

Nike-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,57 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 86,25 USD für die Nike-Aktie.

Am 30.09.2025 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11,73 Mrd. USD gegenüber 11,61 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nike von vor 10 Jahren eingebracht

September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Nike-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: Nike und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nike Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
13.10.2025Nike OutperformBernstein Research
10.10.2025Nike OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Nike BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nike OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Nike OutperformBernstein Research
10.10.2025Nike OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Nike BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2025Nike OutperformBernstein Research
01.10.2025Nike KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nike NeutralUBS AG
01.10.2025Nike Equal WeightBarclays Capital
29.09.2025Nike NeutralUBS AG
04.09.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nike Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen