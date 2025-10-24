Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verbilligt sich am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 69,48 USD.

Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 69,48 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nike-Aktie bisher bei 69,46 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 69,71 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 178.970 Nike-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 82,44 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 18,65 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 52,28 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,76 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,57 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,55 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,25 USD für die Nike-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Nike am 30.09.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 11,73 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,61 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,64 USD je Aktie.

