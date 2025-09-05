Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gibt am Abend nach

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Nike. Der Nike-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 73,07 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Nike-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 73,07 USD ab. Die Nike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 71,95 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 74,01 USD. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 878.234 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 90,62 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2024). Mit einem Zuwachs von 24,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,28 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 39,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1,57 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,22 USD.

Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 26.06.2025. In Sachen EPS wurden 0,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,99 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 11,12 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,62 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2026 1,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Aktien von adidas und PUMA trotzen der Lululemon-Enttäuschung

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nike von vor 5 Jahren bedeutet

Nike-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August