Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Dienstagmittag ins Plus

Die Aktie von Nordex zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 27,96 EUR.

Das Papier von Nordex legte um 11:45 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 27,96 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,26 EUR zu. Bei 27,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 191.914 Nordex-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2025 auf bis zu 28,26 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,07 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,48 EUR. Dieser Wert wurde am 28.01.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 62,52 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,084 EUR je Nordex-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,53 EUR je Nordex-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 04.11.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nordex ein EPS von 0,01 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,71 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,67 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 30.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,964 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

