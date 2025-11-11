DAX24.060 +0,4%Est505.717 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.355 -0,7%Bitcoin89.036 -2,9%Euro1,1597 +0,3%Öl64,97 +1,4%Gold4.110 -0,1%
Aktienentwicklung

Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagnachmittag mit Kursplus

11.11.25 16:08 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Nordex zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 27,68 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
27,48 EUR 0,22 EUR 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 27,68 EUR zu. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,26 EUR zu. Mit einem Wert von 27,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 286.770 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 11.11.2025 markierte das Papier bei 28,26 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 2,05 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2025 Kursverluste bis auf 10,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 62,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,084 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 26,53 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 04.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,71 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1,67 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Nordex dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.03.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,964 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
28.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

