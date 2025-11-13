Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 27,18 EUR.

Die Nordex-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 27,18 EUR. Bei 27,06 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,12 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 234.510 Stück gehandelt.

Bei 28,38 EUR erreichte der Titel am 12.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 4,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR. Abschläge von 61,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,084 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,53 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 04.11.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nordex ein EPS von 0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1,71 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,67 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 30.03.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,964 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

