DAX24.226 -0,6%Est505.790 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1612 +0,2%Öl63,07 +0,6%Gold4.230 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Bayer BAY001 RENK RENK73 RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Empower Europe. Die Zeit ist jetzt. Werden Sie Teil von Europas nächstem Kapitel. Empower Europe. Die Zeit ist jetzt. Werden Sie Teil von Europas nächstem Kapitel.
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Aktienkurs aktuell

Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit Verlusten

13.11.25 12:04 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 27,24 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
27,36 EUR -0,70 EUR -2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nordex-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 27,24 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 27,06 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 172.010 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 28,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,19 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 159,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,084 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,53 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 04.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,01 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,67 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,71 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Nordex wird am 26.02.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 30.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,964 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie gewinnt: Auftrag über 42 MW in Spanien erhalten

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 10 Jahren verdient

Nordex-Aktie fester: Jefferies hebt Ziel auf 31 Euro an und bestätigt Kaufempfehlung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
28.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen