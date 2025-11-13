Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 27,24 EUR ab.

Die Nordex-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 27,24 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 27,06 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 172.010 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 28,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,19 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 159,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,084 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,53 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 04.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,01 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,67 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,71 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Nordex wird am 26.02.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 30.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,964 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

