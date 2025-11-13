Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 27,74 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 27,74 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 27,74 EUR. Bei 28,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 16.559 Nordex-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 28,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 62,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,084 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,53 EUR je Nordex-Aktie aus.

Nordex veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,71 Mrd. EUR – ein Plus von 2,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,67 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 30.03.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,964 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

Redaktion finanzen.net

