Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,6 Prozent auf 94,54 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 94,54 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 94,86 CHF. Bei 94,25 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 124.768 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 102,72 CHF markierte der Titel am 03.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 7,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 81,10 CHF fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,13 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 97,75 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 17.07.2025 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 11,61 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11,32 Mrd. CHF umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Novartis.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,88 USD je Aktie.

