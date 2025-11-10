Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagnachmittag höher

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 102,48 CHF zu.

Das Papier von Novartis konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 102,48 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 102,50 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 100,84 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 865.307 Novartis-Aktien.

Bei 106,88 CHF markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,29 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 81,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,20 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 100,38 CHF aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 28.10.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,63 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,37 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,13 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 11,11 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 03.02.2027 präsentieren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,93 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

