Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 105,68 CHF nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 105,68 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 105,74 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 105,00 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 882.525 Stück gehandelt.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 106,88 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,14 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,26 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,17 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 100,38 CHF.

Novartis gewährte am 28.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,63 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,37 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,13 Mrd. CHF – ein Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 11,11 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.02.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,93 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

