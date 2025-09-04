Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Oracle. Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Plus bei 230,61 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 3,4 Prozent auf 230,61 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Oracle-Aktie bei 232,72 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 230,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.033.387 Oracle-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 260,77 USD. Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 11,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 119,01 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Oracle-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,82 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 205,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Oracle am 11.06.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Oracle in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,90 Mrd. USD im Vergleich zu 14,29 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.09.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Oracle ein EPS in Höhe von 6,77 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So stuften die Analysten die Oracle-Aktie im vergangenen Monat ein

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor einem Jahr eingefahren