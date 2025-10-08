Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle zeigt sich am Mittwochabend freundlich
Die Aktie von Oracle zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Oracle-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 290,97 USD.
Die Oracle-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 290,97 USD. Die Oracle-Aktie zog in der Spitze bis auf 291,50 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 285,68 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.532.748 Oracle-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 345,69 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,81 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 119,01 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Oracle-Aktie 144,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 1,70 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,85 USD je Oracle-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 301,00 USD je Oracle-Aktie an.
Am 09.09.2025 lud Oracle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,03 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,17 Prozent auf 14,93 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.12.2025 veröffentlicht.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,82 USD je Aktie in den Oracle-Büchern.
