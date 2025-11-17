Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Abend verlustreich

So entwickelt sich Oracle

Die Aktie von Oracle gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 217,41 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 2,4 Prozent auf 217,41 USD. Bei 216,64 USD markierte die Oracle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 217,24 USD. Zuletzt wechselten 1.180.065 Oracle-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 345,69 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 59,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,01 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 45,26 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,83 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 311,00 USD für die Oracle-Aktie.

Am 09.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Oracle ein EPS von 1,03 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 14,93 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 13,31 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.12.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 6,83 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

Aktien von NVIDIA, Palantir, Meta und Co. uneins: Burry wirft Tech-Konzernen Betrug vor - Fonds geschlossen

NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen

Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial