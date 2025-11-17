Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Oracle am Nachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 221,37 USD abwärts.
Der Oracle-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 221,37 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Oracle-Aktie bisher bei 216,65 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 217,24 USD. Zuletzt wechselten via New York 515.395 Oracle-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (345,69 USD) erklomm das Papier am 11.09.2025. Gewinne von 56,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,01 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 46,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 1,70 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 USD je Oracle-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 311,00 USD.
Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Oracle am 09.09.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,93 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Oracle am 15.12.2025 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,83 USD je Aktie in den Oracle-Büchern.
