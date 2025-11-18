Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle gewinnt am Dienstagabend an Boden

Oracle im Fokus

Die Aktie von Oracle gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Oracle-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 221,80 USD.

Im New York-Handel gewannen die Oracle-Papiere um 20:08 Uhr 0,9 Prozent. In der Spitze legte die Oracle-Aktie bis auf 223,70 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 216,74 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.545.613 Oracle-Aktien.

Am 11.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 345,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,01 USD am 08.04.2025. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 46,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Oracle-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,83 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Oracle-Aktie bei 311,00 USD.

Am 09.09.2025 äußerte sich Oracle zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,93 Mrd. USD – ein Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oracle 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Oracle-Bilanz für Q2 2026 wird am 15.12.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,83 USD je Oracle-Aktie.

