Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle verliert am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Oracle gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 217,41 USD ab.

Das Papier von Oracle gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 217,41 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Oracle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 216,26 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 216,74 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 419.617 Oracle-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 345,69 USD. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 59,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,01 USD am 08.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Oracle-Aktie 45,26 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Oracle-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,83 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Oracle-Aktie wird bei 311,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Oracle am 09.09.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Oracle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,93 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.12.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Oracle ein EPS in Höhe von 6,83 USD in den Büchern stehen haben wird.

