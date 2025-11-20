Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Bären lasten am Donnerstagabend auf Oracle

Oracle im Blick

Die Aktie von Oracle gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Oracle-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,2 Prozent bei 213,83 USD.

Das Papier von Oracle befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 5,2 Prozent auf 213,83 USD ab. Die Oracle-Aktie gab in der Spitze bis auf 213,66 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 232,00 USD. Der Tagesumsatz der Oracle-Aktie belief sich zuletzt auf 1.805.413 Aktien.

Am 11.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 345,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 61,67 Prozent Plus fehlen der Oracle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (119,01 USD). Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 44,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Oracle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,83 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Oracle 1,70 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Oracle-Aktie wird bei 311,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Oracle am 09.09.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 14,93 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,31 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 15.12.2025 dürfte Oracle Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Oracle-Gewinn für das Jahr 2028 auf 10,86 USD je Aktie.

