Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Oracle gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 285,19 USD.

Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 285,19 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Oracle-Aktie bisher bei 287,18 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 285,49 USD. Bisher wurden via New York 993.686 Oracle-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.09.2025 markierte das Papier bei 345,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 17,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,01 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Abschläge von 58,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,83 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 311,00 USD aus.

Oracle veröffentlichte am 09.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Oracle mit einem Umsatz von insgesamt 14,93 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,17 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Oracle am 15.12.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Oracle einen Gewinn von 6,83 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

