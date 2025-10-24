DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.213 +1,2%Bitcoin94.743 ±0,0%Euro1,1624 ±0,0%Öl66,63 +1,0%Gold4.129 +0,1%
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Freitagnachmittag mit Aufschlag

24.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Oracle gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 285,07 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
243,25 EUR 0,10 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Oracle-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 285,07 USD. Die Oracle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 287,18 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 285,49 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Oracle-Aktien beläuft sich auf 425.221 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 345,69 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Oracle-Aktie mit einem Kursplus von 21,26 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,01 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 58,25 Prozent würde die Oracle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Oracle-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,83 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 311,00 USD an.

Oracle gewährte am 09.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Oracle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 14,93 Mrd. USD gegenüber 13,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 15.12.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 6,83 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

