Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Abend im Tiefenrausch
Die Aktie von Oracle gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Oracle-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 260,98 USD abwärts.
Die Oracle-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 5,2 Prozent auf 260,98 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Oracle-Aktie bis auf 257,15 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 266,72 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.368.270 Oracle-Aktien umgesetzt.
Am 11.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 345,69 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,01 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Oracle-Aktie derzeit noch 54,40 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 1,70 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 311,00 USD.
Am 09.09.2025 lud Oracle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD erwirtschaftet worden. Oracle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,93 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Oracle wird am 15.12.2025 gerechnet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Oracle-Gewinn in Höhe von 6,83 USD je Aktie aus.
