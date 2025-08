Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Nachmittag fester

Blick auf Porsche-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 42,57 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 42,57 EUR zu. Der Kurs der Porsche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,26 EUR zu. Mit einem Wert von 42,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 234.252 Porsche-Aktien.

Bei einem Wert von 75,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 76,18 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 7,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,41 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 23.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,69 EUR fest.

