DAX24.325 -0,2%Est505.801 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,92 +2,3%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.684 +1,2%Euro1,1615 +0,2%Öl62,77 +0,1%Gold4.239 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Siemens 723610 RWE 703712 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schwächelt -- Asiens Märkte letztlich höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, Palantir, Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
RENK-Aktie stark gesucht: Weiteres Wachstum dank Rüstungsboom - auch HENSOLDT und Rheinmetall im Blick RENK-Aktie stark gesucht: Weiteres Wachstum dank Rüstungsboom - auch HENSOLDT und Rheinmetall im Blick
DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
So bewegt sich Porsche vz

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagvormittag im Plus

13.11.25 09:22 Uhr
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagvormittag im Plus

Die Aktie von Porsche vz zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Porsche vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 47,26 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46,90 EUR -0,50 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 47,26 EUR. In der Spitze legte die Porsche vz-Aktie bis auf 47,36 EUR zu. Bei 47,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.336 Porsche vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 63,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.11.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,21 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 39,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 19,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,31 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,944 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,96 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche vz am 24.10.2025. Porsche vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,39 Prozent auf 8,71 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 17.03.2026 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Porsche vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,403 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

Aktien von VW, Porsche, Tesla & Co. im Blick: Deutscher Automarkt im Oktober weiter im Aufwind

Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein

VW-Aktie mit leichtem Plus: Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW - Tochter Audi mit Personalie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Porsche

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
06.11.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
28.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
27.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
27.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
25.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
27.10.2025Porsche vz HoldWarburg Research
27.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen