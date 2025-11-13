Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagvormittag im Plus

So bewegt sich Porsche vz

Die Aktie von Porsche vz zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Porsche vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 47,26 EUR.

Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 47,26 EUR. In der Spitze legte die Porsche vz-Aktie bis auf 47,36 EUR zu. Bei 47,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.336 Porsche vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 63,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.11.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,21 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 39,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 19,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,31 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,944 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,96 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche vz am 24.10.2025. Porsche vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,39 Prozent auf 8,71 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 17.03.2026 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Porsche vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,403 EUR je Aktie.

