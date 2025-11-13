ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE macht am Donnerstagmittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 5,08 EUR zu.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 5,08 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,20 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 291.251 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 29.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,53 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 68,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 02.12.2024 Kursverluste bis auf 4,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,33 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,045 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,32 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,39 Prozent zurück. Hier wurden 840,00 Mio. EUR gegenüber 907,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2026 veröffentlicht. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,780 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

