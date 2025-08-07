PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Nachmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PUMA SE. Zuletzt stieg die PUMA SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 18,04 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die PUMA SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 18,04 EUR nach oben. Die PUMA SE-Aktie legte bis auf 18,29 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,85 EUR. Bisher wurden heute 455.748 PUMA SE-Aktien gehandelt.

Am 11.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,93 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PUMA SE-Aktie 165,69 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2025 bei 17,60 EUR. Der derzeitige Kurs der PUMA SE-Aktie liegt somit 2,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für PUMA SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,181 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,94 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte PUMA SE am 24.07.2025. PUMA SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,27 Prozent auf 1,94 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,12 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von PUMA SE rechnen Experten am 28.10.2026.

2025 dürfte PUMA SE einen Verlust von -1,685 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

