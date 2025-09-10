Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zieht am Mittag an

Rheinmetall im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 1.847,00 EUR.

Das Papier von Rheinmetall legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 1.847,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.852,50 EUR. Bei 1.849,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 104.515 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.06.2025 markierte das Papier bei 1.944,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 5,25 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 463,80 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 298,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,28 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 1.850,86 EUR.

Am 07.08.2025 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,90 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,23 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,43 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 29,68 EUR in den Büchern stehen haben wird.

