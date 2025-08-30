Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Rheinmetall-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 1.880,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 1.880,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 1.892,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 1.872,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.878,50 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 104.853 Aktien.

Bei einem Wert von 1.944,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2025). Gewinne von 3,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2024 (463,80 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 11,28 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.900,75 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,90 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,77 Prozent auf 2,43 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Rheinmetall.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 29,68 EUR je Aktie belaufen.

