Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Vormittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 281,90 CHF.

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 281,90 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 282,10 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 282,00 CHF. Zuletzt wechselten 44.417 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 313,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 10,17 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (231,90 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,89 CHF. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 267,71 CHF.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 19,76 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

