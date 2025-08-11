Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 244,40 CHF.

Die Roche-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 244,40 CHF abwärts. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 243,90 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 245,60 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 192.615 Aktien.

Bei 313,80 CHF markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 22,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 231,90 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 275,14 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 19,93 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

