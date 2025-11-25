Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 311,70 CHF.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 311,70 CHF. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 311,90 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 311,30 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 34.143 Aktien.

Am 24.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 316,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 1,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 34,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,89 CHF je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 280,57 CHF an.

Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 04.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 19,72 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

