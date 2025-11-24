DAX23.211 +0,5%Est505.519 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.721 -0,9%Euro1,1541 +0,2%Öl62,44 -0,1%Gold4.071 +0,1%
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagmittag mit KursVerlusten

24.11.25 12:06 Uhr

24.11.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Roche gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 312,60 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 312,60 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 311,70 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 316,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 174.500 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 24.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 316,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,09 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (231,90 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 25,82 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,89 CHF. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 280,57 CHF je Roche-Aktie an.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 19,72 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen