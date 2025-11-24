Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagmittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 312,60 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 312,60 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 311,70 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 316,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 174.500 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 24.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 316,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,09 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (231,90 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 25,82 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,89 CHF. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 280,57 CHF je Roche-Aktie an.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 19,72 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

