Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Mittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Roche gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 310,40 CHF nach.
Werte in diesem Artikel
Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 310,40 CHF. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 307,90 CHF. Bei 311,30 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 167.890 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 24.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 316,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,80 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 9,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,89 CHF je Roche-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 280,57 CHF.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Roche wird am 29.01.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Roche die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 19,72 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
