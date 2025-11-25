DAX23.460 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.829 -0,2%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,07 -2,1%Gold4.141 +0,1%
DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Warum der Euro z um Dollar zulegt
"Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich ins Plus - Folgt Jahresendrally?
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

25.11.25 16:09 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Roche. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 312,00 CHF nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 312,00 CHF zu. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 314,10 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 311,30 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 345.508 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.11.2025 auf bis zu 316,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1,28 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 231,90 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,89 CHF, nach 9,70 CHF im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 280,57 CHF für die Roche-Aktie.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2025 19,72 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Roche von vor 10 Jahren abgeworfen

Roche-Aktie mit Kurssprung: MS-Medikament von Roche erreicht Studienziele

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

