Erneut werden Anleger bei Titeln aus dem Rüstungssektor tätig. Im Fokus steht am Freitag aber nicht der Branchenprimus.

• HENSOLDT-Aktie fällt im XETRA-Handel

• RENK und Rheinmetall zeigen moderate Kursbewegungen

• Langfristige Aussichten bleiben positiv



Mit einem Kursverlust von 3,13 Prozent auf 92,90 Euro gibt die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel unter den heimischen Rüstungstiteln am deutlichsten nach. Daneben verliert die RENK-Aktie überschaubare 0,42 Prozent auf 70,60 Euro, während es für Titel von Rheinmetall unverändert bei 1.880,50 Euro bleibt.

Unternehmensnachrichten Mangelware

Gründe für die jüngsten Schwankungen gibt es von Unternehmensseite zunächst nicht. HENSOLDT selbst hat seit geraumer Zeit keine IR-relevanten News mehr veröffentlicht, lediglich vom Motorenbauer RENK kam am Vortag die Meldung über einen Umbau der Produktion, die allerdings auch die Aktien der Branchenkollegen Rheinmetall und HENSOLDT angetrieben hatte.

So dürften die heutigen Kursausschläge wohl als Gegenreaktion und Gewinnmitnahmen zu werten sein.

Langfristige Aussichten intakt

Grundsätzlich bleibt die Stimmung die Titeln aus dem Rüstungssektor entgegenschlägt angesichts bestehender geopolitischer Konflikte aber intakt. Auch die anhaltenden Aufrüstungsbemühungen in der EU, die für prall gefüllte Auftragsbücher bei den Branchenunternehmen sorgen, tragen zu den positiven Aussichten bei.



