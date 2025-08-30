DAX23.633 -0,3%ESt505.366 -0,4%Top 10 Crypto16,23 +0,8%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.043 -0,4%Euro1,1734 ±-0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.650 +0,4%
DAX rutscht ins Minus -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt
Hot Stocks heute: Evonik Aktie am Tief: Long Trade mit Turbo oder Optionsschein - INTERSHOP zum Schnäppchenpreis - Zalando Insider-Deal
Rüstungsaktien

HENSOLDT-Aktie größter Verlierer unter Rüstungsaktien - Das tut sich bei Rheinmetall und RENK

12.09.25 12:16 Uhr
Rüstungssektor: HENSOLDT-Aktie als Verlierer, RENK und Rheinmetall ziehen vorbei | finanzen.net

Erneut werden Anleger bei Titeln aus dem Rüstungssektor tätig. Im Fokus steht am Freitag aber nicht der Branchenprimus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
91,65 EUR -4,00 EUR -4,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
70,70 EUR 0,08 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.881,50 EUR 3,00 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• HENSOLDT-Aktie fällt im XETRA-Handel
• RENK und Rheinmetall zeigen moderate Kursbewegungen
• Langfristige Aussichten bleiben positiv

Mit einem Kursverlust von 3,13 Prozent auf 92,90 Euro gibt die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel unter den heimischen Rüstungstiteln am deutlichsten nach. Daneben verliert die RENK-Aktie überschaubare 0,42 Prozent auf 70,60 Euro, während es für Titel von Rheinmetall unverändert bei 1.880,50 Euro bleibt.

Unternehmensnachrichten Mangelware

Gründe für die jüngsten Schwankungen gibt es von Unternehmensseite zunächst nicht. HENSOLDT selbst hat seit geraumer Zeit keine IR-relevanten News mehr veröffentlicht, lediglich vom Motorenbauer RENK kam am Vortag die Meldung über einen Umbau der Produktion, die allerdings auch die Aktien der Branchenkollegen Rheinmetall und HENSOLDT angetrieben hatte.

So dürften die heutigen Kursausschläge wohl als Gegenreaktion und Gewinnmitnahmen zu werten sein.

Langfristige Aussichten intakt

Grundsätzlich bleibt die Stimmung die Titeln aus dem Rüstungssektor entgegenschlägt angesichts bestehender geopolitischer Konflikte aber intakt. Auch die anhaltenden Aufrüstungsbemühungen in der EU, die für prall gefüllte Auftragsbücher bei den Branchenunternehmen sorgen, tragen zu den positiven Aussichten bei.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HENSOLDT, Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
11:36Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
08:11Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
08.09.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
