DAX23.640 -1,7%Est505.642 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,76 -5,3%Nas22.870 -2,3%Bitcoin81.407 -5,0%Euro1,1647 +0,1%Öl63,93 +1,3%Gold4.065 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Allianz 840400 Highland Critical Minerals A4193E Infineon 623100 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt weit zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
On Holding bleibt auf Wachstumskurs – Aktie vor charttechnischem Rebound! On Holding bleibt auf Wachstumskurs – Aktie vor charttechnischem Rebound!
Tesla-Aktie: Cybercab könnte doch Lenkrad und Pedale bekommen Tesla-Aktie: Cybercab könnte doch Lenkrad und Pedale bekommen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Saarland: Altreifen-Recycler Pyrum baut zweites Werk

14.11.25 14:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
43,04 EUR -0,85 EUR -1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Continental AG
63,70 EUR 0,74 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

PERL-BESCH (dpa-AFX) - Das saarländische Altreifen-Recycling Unternehmen Pyrum baut ein zweites Werk. In Perl-Besch soll bis 2027 ein Standort entstehen, an dem dann mehr als 22.000 Tonnen Altreifen im Jahr in ihre Ausgangsstoffe zerlegt werden sollen, teilte die Pyrum Innovations AG am Stammsitz in Dillingen zum Spatenstich mit. Die zurückgewonnenen Rohstoffe Öl, Industrieruß und Gas kommen heute bereits in der Industrie zum Einsatz.

Wer­bung

Das Werk soll auf rund 25.000 Quadratmetern Fläche im Dreiländereck zwischen Deutschland, Frankreich und Luxemburg gebaut werden. Die Lage mit direkter Anbindung an Mosel, Bahn und Autobahn sei gut für die Anlieferung von Altreifen und den Abtransport der erzeugten Produkte.

"Mit Perl-Besch setzen wir unsere Expansion konsequent fort und schaffen die Basis für den weiteren Rollout unserer Technologie in Europa und darüber hinaus", sagte Unternehmenschefs Pascal Klein.

Erste Anlage vor fünf Jahren in Betrieb gegangenen

In Dillingen ist seit 2020 die erste eigens gebaute Anlage in Betrieb, die im vergangenen Jahr um zwei weitere Anlage ausgebaut wurde. Das Unternehmen hat ein spezielles Verfahren entwickelt, das es möglich macht, Altreifen und Kunststoffe nahezu emissionsfrei zu recyclen. BASF, Continental und Schwalbe nutzen zurückgewonnene Produkte bereits für neue Produkte.

Wer­bung

"Wir begrüßen, dass mit dem neuen Werk in Perl die Kapazitäten für Pyrolyseöl und andere recycelte Materialien erweitert werden", teilte ein BASF-Sprecher in Ludwigshafen mit. Das Pyrolyseöl setze man bei BASF als recycelten Rohstoff ein und trage somit zur Kreislaufwirtschaft bei.

Pyrum sieht Wachstumspotenzial in Deutschland

Der Chemiekonzern unterstützt Pyrum in der Finanzierung des aktuellen Rollout-Plans mit zunächst 25 Millionen Euro. Zuvor hatte BASF bereits 16 Millionen Euro in Pyrum investiert.

Pyrum baut nach eigenen Angaben derzeit ein internationales Netzwerk von Recyclingstandorten auf. Neben den Saar-Standorten seien Projekte in Tschechien und Griechenland mit Partnern angelaufen, hieß es.

Wer­bung

Auch in Deutschland sieht das Unternehmen noch Wachstumspotenzial: Rund 600.000 Tonnen Altreifen pro Jahr seien durch zwei eigene Werke noch nicht abgedeckt./rtt/DP/men

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
12.11.2025BASF Equal WeightBarclays Capital
11.11.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025BASF NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025BASF OutperformBernstein Research
30.10.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025BASF KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.11.2025BASF Equal WeightBarclays Capital
11.11.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
06.11.2025BASF NeutralUBS AG
29.10.2025BASF NeutralUBS AG
29.10.2025BASF HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
04.11.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen