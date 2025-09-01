Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gibt am Dienstagmittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 87,56 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 87,56 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 87,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 591.968 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2025 auf bis zu 104,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 16,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 72,93 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,430 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 72,81 EUR.
Siemens Energy ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,16 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 9,75 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 18.11.2026 dürfte Siemens Energy die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 1,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie
Siemens Energy-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Neutral-Bewertung bekannt
Siemens Energy-Aktie: Experten empfehlen Siemens Energy im August mehrheitlich zum Verkauf
Siemens Energy-Aktie schwächelt: Starke Auftragslage, aber verhaltener Markt
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Siemens Energy AG
Nachrichten zu Siemens Energy AG
Analysen zu Siemens Energy AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|20.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|20.06.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|27.06.2025
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|13.06.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen