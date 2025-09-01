Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gibt am Dienstagmittag nach

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 87,56 EUR abwärts.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 87,56 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 87,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 591.968 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2025 auf bis zu 104,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 16,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 72,93 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,430 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 72,81 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,16 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 9,75 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 18.11.2026 dürfte Siemens Energy die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 1,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

