Kursverlauf

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy schiebt sich am Montagmittag vor

13.10.25 12:04 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy schiebt sich am Montagmittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 106,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
106,00 EUR 0,10 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 106,65 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 107,10 EUR. Bei 106,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 342.137 Siemens Energy-Aktien.

Bei einem Wert von 110,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.10.2024 bei 33,16 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 68,91 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,564 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,50 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Energy ein EPS von -0,16 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,75 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 18.11.2026 dürfte Siemens Energy die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,61 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

