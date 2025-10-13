Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Nachmittag freundlich

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 107,25 EUR zu.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 107,25 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 107,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 106,90 EUR. Zuletzt wechselten 687.466 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 110,55 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,08 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,16 EUR ab. Mit Abgaben von 69,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,564 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 86,50 EUR aus.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,75 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,80 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 18.11.2026.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

